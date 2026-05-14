Meloni | piano nucleare entro l’estate per la sicurezza energetica

Il governo ha annunciato che entro l’estate sarà presentato un piano nucleare volto a garantire la sicurezza energetica del paese. Si discute di come questa strategia possa incidere sui costi delle bollette e di quali misure siano previste per tutelare i salari dei lavoratori. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative legislative in corso, senza ancora dettagli specifici sui tempi o sulle modalità di attuazione.

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