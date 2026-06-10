Genova piano estate | controlli su spiagge e movida per la sicurezza

A Genova sono stati avviati controlli sulle spiagge e nelle zone della movida per garantire la sicurezza. Le autorità hanno annunciato interventi mirati nelle aree più frequentate, con verifiche sui locali e sulle attività commerciali. Sono previste misure specifiche contro le baby gang nei quartieri, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti. La gestione dei locali sarà soggetta a nuove regole e controlli più stringenti.

? Punti chiave? In Breve L’estate genovese parte con il piano sicurezza di Viscogliosi: controlli estesi tra litorali e movida. L’assessore alla Sicurezza Arianna Viscogliosi ha presentato il piano straordinario per l’estate genovese, che prevede operazioni di controllo su spiagge, litorali e aree della movida. Le misure mirano a garantire la quiete pubblica e la legalità nei quartieri più frequentati, partendo da un’attività già avviata che ha l’impiego di squadre specializzate tra Multedo, Voltri e Corso Italia. Il Comune punta a contrastare il degrado e la microcriminalità attraverso interventi coordinati e una presenza costante sul territorio. Le squadre in azione sono composte da oltre venti agenti che operano con competenze diverse per affrontare ogni criticità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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