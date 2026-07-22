Il giorno dopo gli scontri nel centro storico, il Partito Democratico ha espresso condanna per la violenza, affermando che ostacola la ricerca della verità. I membri del partito si sono riuniti per discutere delle manifestazioni, sottolineando la necessità di mantenere l’ordine pubblico. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su eventuali responsabilità o sugli autori degli scontri, limitandosi a condannare l’uso della violenza.

Il giorno dopo gli scontri che hanno devastato il centro storico, in casa Pd si respira un’aria diversa dal solito. All’esterno, un muro compatto a difesa del sindaco Lepore e del presidio di piazza del Nettuno, che parte dal Nazareno (con il presidente Stefano Bonaccini, si veda intervista in QN di oggi), passa per Montecitorio ("la destra sta strumentalizzando quanto accaduto per attaccare il sindaco Lepore" scandisce il deputato Andrea De Maria) e viale Aldo Moro ("chi produce violenza non ha alcun interesse per la verità" rincara il presidente Michele de Pascale), e finisce con le segreterie regionale ("chi sceglie la violenza tradisce... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd fa quadrato: "La violenza ostacola la ricerca di verità"

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