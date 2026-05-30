La ricerca sul quadrato zodiacale di Piazza Grande diventa un' avventura interattiva gratuita

Notizia in breve

La ricerca sul quadrato zodiacale di Piazza Grande si trasforma in un’installazione interattiva gratuita. L'iniziativa permette ai visitatori di esplorare il simbolo attraverso un percorso partecipativo, senza costi. L’evento, aperto a tutti, coinvolge il pubblico in un’esperienza di scoperta e interazione con il quadrato zodiacale, rendendo più accessibile e coinvolgente l’interpretazione di questo elemento storico e culturale. La novità è prevista per il 30 maggio 2026.