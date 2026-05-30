La ricerca sul quadrato zodiacale di Piazza Grande diventa un' avventura interattiva gratuita
La ricerca sul quadrato zodiacale di Piazza Grande si trasforma in un’installazione interattiva gratuita. L'iniziativa permette ai visitatori di esplorare il simbolo attraverso un percorso partecipativo, senza costi. L’evento, aperto a tutti, coinvolge il pubblico in un’esperienza di scoperta e interazione con il quadrato zodiacale, rendendo più accessibile e coinvolgente l’interpretazione di questo elemento storico e culturale. La novità è prevista per il 30 maggio 2026.
Arezzo, 30 maggio 2026 – La ricerca sul quadrato zodiacale di Piazza Grande diventa un' avventura interattiva gratuita. Nel 2026 lo scrittore aretino Marco Grosso pubblicava Piazza Grande Esoterica di Arezzo: il libretto sosteneva, dati alla mano, che la geometria incisa al centro della piazza riproduce la struttura dei Quadrati Zodiacali rinascimentali, i diagrammi astrologici usati dai filosofi neoplatonici del Cinquecento. I quattro edifici che definiscono la piazza corrisponderebbero ai quattro segni cardinali: le Logge Vasari all'Ariete, il Palazzo della Fraternita dei Laici al Cancro, Palazzo Cofani Brizzolari alla Bilancia, Palazzo Lappoli al Capricorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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