La ricerca sul quadrato zodiacale di Piazza Grande diventa un' avventura interattiva gratuita

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La ricerca sul quadrato zodiacale di Piazza Grande si trasforma in un’installazione interattiva gratuita. L'iniziativa permette ai visitatori di esplorare il simbolo attraverso un percorso partecipativo, senza costi. L’evento, aperto a tutti, coinvolge il pubblico in un’esperienza di scoperta e interazione con il quadrato zodiacale, rendendo più accessibile e coinvolgente l’interpretazione di questo elemento storico e culturale. La novità è prevista per il 30 maggio 2026.

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Arezzo, 30 maggio 2026 – La ricerca sul quadrato zodiacale di Piazza Grande diventa un' avventura interattiva gratuita.  Nel 2026 lo scrittore aretino Marco Grosso pubblicava Piazza Grande Esoterica di Arezzo: il libretto sosteneva, dati alla mano, che la geometria incisa al centro della piazza riproduce la struttura dei Quadrati Zodiacali rinascimentali, i diagrammi astrologici usati dai filosofi neoplatonici del Cinquecento. I quattro edifici che definiscono la piazza corrisponderebbero ai quattro segni cardinali: le Logge Vasari all'Ariete, il Palazzo della Fraternita dei Laici al Cancro, Palazzo Cofani Brizzolari alla Bilancia, Palazzo Lappoli al Capricorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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