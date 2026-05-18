A Pistoia, il mistero di un coccodrillo è al centro dell’attenzione, con le fototrappole che hanno catturato alcune immagini. Tuttavia, il fango presente sul terreno rende difficile il monitoraggio e i controlli nelle aree interessate. La presenza dell’animale è stata segnalata da diverse persone, mentre le autorità stanno analizzando le immagini e le eventuali prove raccolte. La situazione ha generato reazioni diverse tra chi ride, chi dubita e chi si preoccupa per la possibile presenza di un animale insolito in città.

Pistoia, 18 maggio 2026 – In tanti sorridono, altri si lasciano andare al sarcasmo, molti sono increduli, ma non manca la preoccupazione. La segnalazione sull’avvistamento di un coccodrillo nel lago a Casenuove di Masiano è stata presa seriamente, tanto che ieri carabinieri forestali erano nuovamente sul posto e i vigili del fuoco hanno messo a disposizione delle autorità i loro mezzi, nel caso servissero. L’area dello specchio d’acqua — situato all’interno di una proprietà privata e circondato dai vivai della zona sud — era già stata interdetta per motivi di sicurezza perché, come si dice, ’prevenire è meglio che buscarne’. Tutti sperano che non sia vero, ma per la sicurezza di tutti, animale compreso, la segnalazione deve essere attentamente verificata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero del coccodrillo a Pistoia, la verità è nelle fototrappole (ma il fango ostacola i controlli)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Allarme a Pistoia: “Ho visto un coccodrillo nel lago”. Recintata la zona: piazzate le fototrappolePistoia, 17 maggi0 2026 – Preoccupazione ma anche incredulità per la presenza di un coccodrillo che sarebbe stato avvistato un paio di giorni fa in...

Pistoia, il mistero del coccodrillo nel laghetto: continuano le ricerche dei forestaliPer il momento nessuna traccia del coccodrillo avvistato in un vivaio alle porte della città di Pistoia.

Il mistero del coccodrillo a Pistoia, la verità è nelle fototrappole (ma il fango ostacola i controlli)La segnalazione è stata presa sul serio per la sicurezza di tutti, anche dell’animale. Vigili del fuoco e carabinieri ieri al lago. Area interdetta. Il fango ostacola i controlli ... lanazione.it

Pistoia, mistero del coccodrillo nel laghetto: i Forestali sorvegliano l'areaSegnalato un coccodrillo di due metri nel laghetto di un vivaio a Masiano. I carabinieri forestali monitorano l'area, ricerche in corso ... gonews.it