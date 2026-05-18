Il mistero del coccodrillo a Pistoia la verità è nelle fototrappole ma il fango ostacola i controlli
A Pistoia, il mistero di un coccodrillo è al centro dell’attenzione, con le fototrappole che hanno catturato alcune immagini. Tuttavia, il fango presente sul terreno rende difficile il monitoraggio e i controlli nelle aree interessate. La presenza dell’animale è stata segnalata da diverse persone, mentre le autorità stanno analizzando le immagini e le eventuali prove raccolte. La situazione ha generato reazioni diverse tra chi ride, chi dubita e chi si preoccupa per la possibile presenza di un animale insolito in città.
Pistoia, 18 maggio 2026 – In tanti sorridono, altri si lasciano andare al sarcasmo, molti sono increduli, ma non manca la preoccupazione. La segnalazione sull’avvistamento di un coccodrillo nel lago a Casenuove di Masiano è stata presa seriamente, tanto che ieri carabinieri forestali erano nuovamente sul posto e i vigili del fuoco hanno messo a disposizione delle autorità i loro mezzi, nel caso servissero. L’area dello specchio d’acqua — situato all’interno di una proprietà privata e circondato dai vivai della zona sud — era già stata interdetta per motivi di sicurezza perché, come si dice, ’prevenire è meglio che buscarne’. Tutti sperano che non sia vero, ma per la sicurezza di tutti, animale compreso, la segnalazione deve essere attentamente verificata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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