Il Partito Democratico si oppone agli affitti brevi privati, mentre a Firenze viene approvata la creazione di bed and breakfast pubblici. La loro attività si concentra su servizi sociosanitari, educativi e riabilitativi per anziani e disabili, sia in strutture residenziali che a domicilio, con un focus sull’inclusione attiva. La differenza tra le due posizioni riguarda le modalità di gestione e le politiche di regolamentazione degli alloggi temporanei.

«Operiamo nel campo dell’assistenza sociosanitaria, educativa e riabilitativa per anziani e disabili sia in regime residenziale che domiciliare, e nell’ambito dell’erogazione dei servizi in favore dell’inclusione attiva». Questa è la missione di Montedomini, azienda pubblica dei servizi alla persona del Comune di Firenze. LO SCHEMA Il Corriere Fiorentino ha però scoperto che nel patrimonio aziendale ci sono immobili di pregio destinati a ben altro; e cioè affitti brevi. Le ricostruzioni giornalistiche parlano di appartamenti di pregio interessati da operazioni di sfratto e successivamente ristrutturati per dedicarli a tale attività. Lo schema è il seguente: l’azienda concede ad un operatore turistico l’affitto dell’immobile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Il Pd boicotta gli affitti brevi privati. Ma a Firenze approva i b&b pubblici

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