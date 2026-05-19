Il Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso una decisione che blocca temporaneamente le attività di affitti brevi nel centro storico riconosciuto dall’UNESCO a Firenze. La sentenza riguarda i ricorsi presentati contro le nuove normative comunali, che prevedono la cessazione delle licenze per gli affitti brevi entro cinque anni. Questa misura influirà sul mercato immobiliare locale, in particolare sulla vendita di appartamenti situati nelle zone interessate, mentre le licenze scadranno progressivamente nel corso di questo periodo.

? Domande chiave Come cambierà il mercato immobiliare dopo la vendita di un appartamento?. Perché le licenze per gli affitti brevi scadranno tra soli cinque anni?. Dove si sposterà l'ondata di turisti con il blocco in centro?. Quali sono i nuovi requisiti minimi per affittare un immobile?.? In Breve Annunci in area UNESCO passati da 150 nel 2012 a 11.918 nel giugno 2025.. Nuove licenze limitate a immobili di almeno 28 metri quadri con validità quinquennale.. Lorenzo Fagnoni di Property Managers Italia contesta la riduzione dell'offerta abitativa.. Rischio spostamento turistico verso Gavinana, Novoli e Rifredi lungo le linee tramviarie.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, il Tar blocca gli affitti brevi: via i ricorsi nel centro UNESCO

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ADDIO AFFITTI BREVI in CENTRO STORICO!

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