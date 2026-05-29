Il sindaco di Barcellona ha annunciato che entro il 2028 saranno vietati i bed and breakfast nella città. La decisione riguarda gli affitti brevi destinati ai turisti. La proposta mira a migliorare la vivibilità dei residenti. Firenze, che ha adottato misure simili, condivide questa linea. Entrambe le città si stanno muovendo per limitare le locazioni temporanee nel centro urbano.

Firenze – La vivibilità dei cittadini prima di tutto. È lo slogan che fa da ponte tra due città distanti oltre settecento chilometri: Firenze e Barcellona. Entrambe hanno imposto una serie di politiche abitative per arginare il fenomeno delle locazioni a breve termine. Una battaglia politica e sociale, che divide, ma porta anche i suoi frutti, ci racconta il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni. Collboni, Firenze come Barcellona mette un freno alla bolla degli affitti a breve termine. Che cosa ne pensa? “A Barcellona stiamo cambiando le regole del gioco per garantire il diritto all’abitare. Ci stiamo concentrando su due fronti: la regolamentazione a breve termine per mitigare l’impatto, e la costruzione a lungo termine per generare alternative future. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sindaco di Barcellona: “Stop ai B&B entro il 2028. Noi e Firenze sulla strada giusta contro gli affitti brevi per i turisti”

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