È emerso un accordo non pubblico tra due membri del Pd, volto a condividere le cariche di governo e di rappresentanza istituzionale, senza coinvolgere ufficialmente la leader del partito. La trattativa si sarebbe svolta in modo riservato, escludendo altre figure di spicco del partito. Questa alleanza segreta riguarda la spartizione di incarichi chiave, come il governo e il Quirinale, e si sarebbe sviluppata parallelamente alle dinamiche ufficiali del partito.

C’è una situazione ricorrente, al limite del paradosso, nelle vicende del Pd, la cui frequenza si è intensificata soprattutto da quando è nata la suggestione del «campo largo»: tutte le volte che nasce qualche difficoltà ci si rivolge al «tessitore» per eccellenza, Dario Franceschini, richiamato in prima linea per sbrogliare matasse che sembrano inestricabili e dettare una linea utile. Ritenuto a torto o a ragione nume tutelare della segretaria Schlein, l’esperto senatore ferrarese si era ritirato in un cono d’ombra anche a seguito di alcuni problemi di salute che paiono felicemente superati, ma ammesso che si sia mai veramente defilato, si è ritagliato un suo ruolo di equilibratore in grado di portare a sintesi, o quantomeno di smussare gli angoli delle situazione più scabrose. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Il patto segreto tra Conte e Franceschini per spartirsi Chigi e Quirinale (alle spalle della Schlein)

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