Il centrosinistra accelera il confronto interno per arrivare più compatto ai prossimi appuntamenti politici. Mentre in Parlamento si moltiplicano le iniziative comuni tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, dietro le quinte proseguono i contatti per definire il futuro assetto del cosiddetto campo largo. Tra gli incontri più significativi delle ultime ore c’è quello tra Dario Franceschini e Giuseppe Conte, che secondo il Corriere della Sera si sono confrontati a Montecitorio su alcuni dei principali nodi ancora irrisolti: dalla leadership della coalizione alle primarie, fino al possibile coinvolgimento di Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vertice segreto tra Franceschini e Conte: così cambia il campo largo

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Campo largo, sfida sulla leadership: il faccia a faccia fra Conte e FranceschiniIl leader del partito di centrosinistra e il ministro dei rapporti con il parlamento si sono incontrati per discutere di alleanze politiche.

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