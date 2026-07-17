Vertice segreto tra Franceschini e Conte | così cambia il campo largo

Da thesocialpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è svolto un incontro riservato tra i rappresentanti di due figure chiave del centrosinistra, con l’obiettivo di riorganizzare le alleanze politiche in vista delle prossime elezioni. Nel frattempo, i partiti che compongono il fronte si coordinano su iniziative condivise in Parlamento, mentre si intensificano i contatti informali per ridefinire la configurazione del campo politico di coalizione.

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Il centrosinistra accelera il confronto interno per arrivare più compatto ai prossimi appuntamenti politici. Mentre in Parlamento si moltiplicano le iniziative comuni tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, dietro le quinte proseguono i contatti per definire il futuro assetto del cosiddetto campo largo. Tra gli incontri più significativi delle ultime ore c’è quello tra Dario Franceschini e Giuseppe Conte, che secondo il Corriere della Sera si sono confrontati a Montecitorio su alcuni dei principali nodi ancora irrisolti: dalla leadership della coalizione alle primarie, fino al possibile coinvolgimento di Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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