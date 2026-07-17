Vertice segreto tra Franceschini e Conte | così cambia il campo largo
Si è svolto un incontro riservato tra i rappresentanti di due figure chiave del centrosinistra, con l’obiettivo di riorganizzare le alleanze politiche in vista delle prossime elezioni. Nel frattempo, i partiti che compongono il fronte si coordinano su iniziative condivise in Parlamento, mentre si intensificano i contatti informali per ridefinire la configurazione del campo politico di coalizione.
Il centrosinistra accelera il confronto interno per arrivare più compatto ai prossimi appuntamenti politici. Mentre in Parlamento si moltiplicano le iniziative comuni tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, dietro le quinte proseguono i contatti per definire il futuro assetto del cosiddetto campo largo. Tra gli incontri più significativi delle ultime ore c’è quello tra Dario Franceschini e Giuseppe Conte, che secondo il Corriere della Sera si sono confrontati a Montecitorio su alcuni dei principali nodi ancora irrisolti: dalla leadership della coalizione alle primarie, fino al possibile coinvolgimento di Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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