Conte-Franceschini le trame per spartirsi Chigi e Quirinale

Da laverita.info 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due esponenti del Partito Democratico sono stati coinvolti in incontri segreti per discutere di come distribuire le posizioni di potere, tra cui il Quirinale e il Palazzo Chigi. Le riunioni sono avvenute in modo riservato e si sono ripetute più volte, con l’obiettivo di pianificare le future nomine e alleanze politiche. La notizia è emersa da fonti vicine ai partecipanti e riguarda le strategie interne al partito.

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C’è una situazione ricorrente, al limite del paradosso, nelle vicende del Pd, la cui frequenza si è intensificata soprattutto da quando è nata la suggestione del «campo largo»: tutte le volte che nasce qualche difficoltà ci si rivolge al «tessitore» per eccellenza, Dario Franceschini, richiamato in prima linea per sbrogliare matasse che sembrano inestricabili e dettare una linea utile.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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