conte franceschini le trame per spartirsi chigi e quirinale

Notizia in breve

Due esponenti del Partito Democratico sono stati coinvolti in incontri segreti per discutere di come distribuire le posizioni di potere, tra cui il Quirinale e il Palazzo Chigi. Le riunioni sono avvenute in modo riservato e si sono ripetute più volte, con l’obiettivo di pianificare le future nomine e alleanze politiche. La notizia è emersa da fonti vicine ai partecipanti e riguarda le strategie interne al partito.