Un amministratore delegato di un'azienda ha commentato il paradosso della formazione sulla sicurezza, definendola spesso obbligatoria e finta, con verifiche raramente effettuate. La sua intervista è stata trasmessa nel nuovo episodio di un vodcast di Quotidiano Nazionale dedicato alle storie di impresa. La discussione si è concentrata sull’effettiva efficacia delle procedure di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

C'è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A., ospite della nuova puntata di Money Vibez Stories, il vodcast di QN – Quotidiano Nazionale dedicato alle storie di impresa. La più grande minaccia per la sicurezza sul lavoro, spiega Granchelli, non è un macchinario difettoso o una procedura mancante. È la falsa consapevolezza che, siccome finora non è successo nulla, non succederà mai. È una battaglia culturale prima ancora che tecnica, e Stone S.p.A., società marchigiana specializzata in sicurezza sul lavoro e consulenza aziendale, la combatte ogni giorno affiancando migliaia di imprese italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il paradosso della formazione sulla sicurezza: obbligatoria, spesso finta, quasi mai verificata

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