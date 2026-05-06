Sicurezza a scuola | infortuni in aumento del 5,6% La FLC CGIL e la Rete degli studenti medi | Occorre più formazione per i giovani aziende spesso impreparate

Un nuovo rapporto dell'Inail pubblicato a maggio 2026 evidenzia un aumento del 5,6% degli infortuni tra gli studenti nelle scuole. La FLC CGIL e la Rete degli studenti medi sottolineano la necessità di intensificare la formazione dei giovani, mentre evidenziano come molte aziende siano ancora impreparate a garantire ambienti di lavoro più sicuri. I dati mostrano che le segnalazioni di incidenti sono arrivate a oltre 27.000.

Un pesante segnale d’allarme sulla sicurezza scolastica è quello lanciato dall’ultimo report dell’Inail (maggio 2026), in base a cui le segnalazioni di infortuni tra gli studenti sono salite a oltre 27.000 nei primi tre mesi dell’anno, registrando un aumento del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Mentre il Ministero spinge sulla formazione in azienda, gli studenti e la FLC CGIL denunciano contesti impreparati e rischi crescenti. Tutti i numeri e le proteste in corso. Quello che emerge al momento è che gli incidenti scolastici pesano per il 18% sul totale delle denunce nazionali. In questo quadro, emerge che gli infortuni colpiscono in misura maggiore i maschi (57%), ma la crescita interessa entrambi i sessi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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