Sicurezza sul lavoro | addio ai 60 giorni per la formazione obbligatoria
Il governo ha eliminato il limite di 60 giorni per completare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Da ora in poi, le imprese devono assicurare che i nuovi assunti ricevano la formazione senza restrizioni temporali. Se i crediti formativi scadono dopo dieci anni, non sono più validi e devono essere rifatti. Questa modifica riguarda le modalità di aggiornamento e la validità dei crediti formativi nel tempo.
? Punti chiave Come evitare sanzioni per la formazione dei nuovi assunti oggi?. Cosa succede se i crediti formativi scadono dopo dieci anni?. Perché i corsi multi-Ateco rischiano di essere invalidati ora?. Chi deve garantire l'esperienza pratica per i moduli tecnici?.? In Breve Scadenza naturale dei crediti formativi fissata a dieci anni per evitare la decadenza.. Docenti per moduli pratici richiedono tre anni di esperienza professionale documentata.. Corsi multi-Ateco validi solo con omogeneità tra profili di rischio e mansioni.. Nuova disciplina operativa secondo l'Accordo Stato-Regioni n. 592025..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Addio ai 60 giorni
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