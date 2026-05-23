Sicurezza sul lavoro | addio ai 60 giorni per la formazione obbligatoria

Notizia in breve

Il governo ha eliminato il limite di 60 giorni per completare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Da ora in poi, le imprese devono assicurare che i nuovi assunti ricevano la formazione senza restrizioni temporali. Se i crediti formativi scadono dopo dieci anni, non sono più validi e devono essere rifatti. Questa modifica riguarda le modalità di aggiornamento e la validità dei crediti formativi nel tempo.