Il nuovo SUV C5 Aircross di Citroën è protagonista anche al Giro

Come Jonas Vingegaard, il protagonista assoluto del Giro d’Italia 2026, anche Nuovo SUV C5 Aircross ha affrontato la storica competizione ciclistica italiana con costanza, efficienza e capacità di adattarsi a ogni scenario. Il campione danese ha conquistato la sua prima Maglia Rosa imponendosi sulle montagne e gestendo con autorevolezza ogni fase della gara fino al trionfo finale di Roma. Allo stesso modo, l’ammiraglia Citroën ha accompagnato l’intero viaggio del Giro, percorrendo circa 3.500 chilometri e affrontando quasi 50.000 metri di dislivello lungo 21 tappe che hanno attraversato il Paese tra salite leggendarie, grandi città e piccoli borghi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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New Citroen Aircross Comfort edition launched

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