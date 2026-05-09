Il 17 aprile è stata presentata ufficialmente la Citroën C5 Aircross 2026, una nuova versione del SUV di grandi dimensioni del marchio francese. Si tratta di un modello che punta a offrire un maggior comfort e spazio rispetto alle versioni precedenti, posizionandosi come una delle ammiraglie della gamma. La vettura si distingue per le novità estetiche e tecnologiche introdotte rispetto ai modelli precedenti.

Citroën alza l’asticella nel segmento dei SUV di grandi dimensioni con la nuova C5 Aircross 2026, presentata ufficialmente il 17 aprile. Il modello, che debutterà come auto ufficiale del Giro d’Italia, si propone come una vera ammiraglia per la casa francese: comfort, spazio e tecnologia sono i pilastri di questa seconda generazione, che evolve profondamente rispetto al passato e si posiziona come punto di riferimento per chi cerca una mobilità accessibile ma senza compromessi. Più grande, più accogliente. La nuova Citroën C5 Aircross cresce nelle dimensioni e nell’abitabilità, grazie a un passo di 2,78 metri che si traduce in uno spazio interno di riferimento per il segmento.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Citroën C5 Aircross 2026: ammiraglia SUV, più comfort e spazio

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Citroen C5 Aircross (2026) | Perché Comprarla... e perché no

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