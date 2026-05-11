La Calabria protagonista anche del Giro d’Italia Next Gen | annunciato lo start da Reggio

Il Giro d’Italia Next Gen 2026 prenderà il via da Reggio Calabria il 14 giugno e si concluderà in Abruzzo il 21 giugno. La gara, riservata agli under 23, quest’anno ha come sede di partenza una città calabrese. La competizione durerà otto giorni e attraverserà diverse regioni italiane, coinvolgendo giovani ciclisti provenienti da vari Paesi.

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