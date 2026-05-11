La Calabria protagonista anche del Giro d’Italia Next Gen | annunciato lo start da Reggio
Il Giro d’Italia Next Gen 2026 prenderà il via da Reggio Calabria il 14 giugno e si concluderà in Abruzzo il 21 giugno. La gara, riservata agli under 23, quest’anno ha come sede di partenza una città calabrese. La competizione durerà otto giorni e attraverserà diverse regioni italiane, coinvolgendo giovani ciclisti provenienti da vari Paesi.
Partirà da Reggio Calabria, il prossimo 14 giugno, il Giro d'Italia Next Gen 2026, la gara ciclistica riservata agli under 23: la manifestazione si svolgerà fino al 21 giugno, concludendosi in Abruzzo. I dettagli della corsa palcoscenico per i campioni del ciclismo di domani sono stati presentati.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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