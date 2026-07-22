Il nuovo governo britannico ha annunciato che, da gennaio fino al 2027, il prezzo massimo dei biglietti del bus in Inghilterra sarà di 2 sterline a corsa, circa 2,35 euro. La misura riguarda solo l’Inghilterra, mentre Scozia e Galles gestiscono politiche di trasporto diverse. La decisione è stata comunicata dal primo ministro, appartenente ai Labour. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche successive alla scadenza di questa soglia.

Il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, dei Laburisti, ha annunciato che da gennaio e per tutto il 2027 verrà stabilito un limite al prezzo dei biglietti del bus in Inghilterra di 2 sterline a corsa, circa 2,35 euro (le politiche sui trasporti di Scozia e Galles sono competenza dei rispettivi parlamenti). Non si applicherà a Londra, che ne ha già uno proprio a 1,75 sterline (2 euro). Burnham è entrato in carica lunedì, promettendo di fare di più per abbassare il costo della vita e distanziandosi dal suo predecessore Keir Starmer, sempre Laburista. La misura sul prezzo dei biglietti dei bus è coerente con questo obiettivo e con altre misure annunciate in questi giorni, come la rimozione per un anno dell’IVA sulle bollette dell’elettricità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il nuovo governo britannico limiterà a 2 sterline il prezzo dei biglietti dei bus in Inghilterra

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