Caro-carburante aumentano i prezzi dei biglietti dei bus | Scelta necessaria Cosa cambia dal primo giugno

A partire da lunedì primo giugno, le tariffe dei biglietti del trasporto pubblico locale nelle province di Forlì-Cesena subiranno un aumento. La decisione di applicare le nuove tariffe è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno definito questa misura come una scelta necessaria. Le variazioni entreranno in vigore contemporaneamente in tutte le zone interessate, modificando così il costo dei viaggi su tutto il territorio provinciale. Gli utenti sono invitati a consultare le nuove tariffe prima di pianificare i propri spostamenti.

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