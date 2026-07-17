Trenord nuovo aumento del prezzo dei biglietti | la tessera annuale è arrivata a costare 1.137 euro

Trenord ha aumentato il prezzo della tessera annuale a 1.137 euro. Si prevede un nuovo incremento dei costi dei biglietti di Trenord e del trasporto pubblico locale. I prezzi dei ticket Atm, invece, dovrebbero rimanere invariati.

In arrivo un nuovo rincaro dei biglietti di Trenord e probabilmente del trasporto pubblico locale, mentre i biglietti Atm, salvo sorprese, non dovrebbero subire ritocchi. Con una delibera di lunedì la giunta regionale ha approvato l’aumento delle tariffe ferroviarie del 3,889% e del trasporto pubblico locale dell’1,857%. Le percentuali sono calcolate tenendo conto, tra le altre cose, della soddisfazione dei passeggeri misurata da un’azienda specializzata e di due indici dell’Istat. Toccherà poi alle Agenzie di bacino e alle singole aziende tradurre quelle percentuali nel rialzo effettivo del costo dei biglietti. Oppure, se sceglieranno di non ritoccare i ticket, dovranno individuare le risorse economiche per coprire l’aumento delle spese. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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