il napoli tra rao e cheddira sta per incassare 5 milioni

Il Napoli sta per incassare 5 milioni di euro dalla cessione di Walid Cheddira ed Emanuele Rao. Secondo quanto riportato, il Verona è interessato a Cheddira, mentre il Pisa ha puntato Rao. Entrambi i trasferimenti sono prossimi a essere definiti, con le società di Serie B pronte a chiudere gli accordi con il club di appartenenza.

Il Napoli sta piazzando due giocatori in Serie B, si tratta di Walid Cheddira ed Emanuele Rao. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono rispettivamente Verona e Pisa interessati ai due attaccanti. Il Napoli sta piazzando Cheddira e Rao in Serie B. Il quotidiano scrive che su Cheddira, dopo l’esperienza a Lecce e Sassuolo lo scorso anno, si era fatto avanti il Padova, ma è stato l’Hellas Verona ad accontentare le richieste del Napoli; la cessione dovrebbe arrivare a titolo definitivo per circa 4 milioni. Per quanto riguarda Rao, che è presente al ritiro estivo di Dimaro degli azzurri: Il Napoli lo vuol cedere solo in prestito per un milione secco, senza opzioni: ieri mattina il Pisa ha fatto partire una mail con la richiesta, offrendo un contratto da 400mila euro al giocatore, e gli azzurri sono pronti a dire di sì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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