Il Verona ha deciso di fare un'offerta per l'attaccante marocchino, attualmente nel mirino di altri club. La trattativa si concentra sulla richiesta di circa 4 milioni di euro da parte del Napoli, che detiene il cartellino del giocatore. Mentre il Padova continua a seguire da vicino la situazione, il Verona ha intensificato i contatti negli ultimi giorni, cercando di portare avanti la trattativa con decisione.

La corsa per Walid Cheddira si allarga. Il Padova lavora da giorni sull’attaccante marocchino, ma nelle ultime ore anche il Verona ha deciso di muoversi con maggiore convinzione. L’inserimento del club gialloblù può modificare gli equilibri della trattativa. Il Padova resta avanti sul fronte dell’accordo con il giocatore. Manca però ancora l’intesa economica con il Napoli. La società azzurra valuta il cartellino circa 4 milioni di euro. Il club veneto, invece, avrebbe presentato una proposta da 2,5 milioni più bonus. La distanza resta quindi significativa. Proprio per questo il Verona può provare a sfruttare lo stallo e superare la concorrenza. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Cheddira, il Verona sfida il Padova: il Napoli chiede 4 milioni

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