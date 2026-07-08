Napoli 25 calciatori sul mercato | così può incassare 100 milioni
Il presidente di una squadra di calcio ha annunciato che 25 calciatori saranno messi in vendita per ridurre la rosa e raccogliere circa 100 milioni di euro. La decisione mira a finanziare il mercato per il nuovo allenatore, che ha preso il posto del precedente. La cessione dei giocatori avverrà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di alleggerire la rosa e ottenere risorse finanziarie.
RIVOLUZIONE MERCATO AZZURRO. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato pubblicamente la necessità di cedere 25 calciatori per sfoltire la rosa e finanziare il mercato del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Il piano strategico elaborato dal direttore sportivo Giovanni Manna prevede un incasso potenziale di circa 100 milioni di euro. Tra i nomi in uscita spiccano esuberi di lusso come Jesper Lindstrom, Jens Cajuste e Cyril Ngonge, mentre andrà sciolto il nodo in porta tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. I fondi raccolti serviranno per centrare quattro acquisti mirati richiesti dal tecnico livornese, con il terzino Dodò e l’esterno Costantino Favasuli in cima alla lista dei desideri per rinforzare le corsie laterali. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
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