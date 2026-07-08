Napoli 25 calciatori sul mercato | così può incassare 100 milioni

Notizia in breve

Il presidente di una squadra di calcio ha annunciato che 25 calciatori saranno messi in vendita per ridurre la rosa e raccogliere circa 100 milioni di euro. La decisione mira a finanziare il mercato per il nuovo allenatore, che ha preso il posto del precedente. La cessione dei giocatori avverrà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di alleggerire la rosa e ottenere risorse finanziarie.