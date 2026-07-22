Il Napoli sta cercando di ottenere Guglielmo Vicario dalla Juve e sta valutando uno scambio con il Tottenham, che coinvolgerebbe anche Vanja Milinkovic-Savic. Nei colloqui tra le squadre si parla di possibilità di trasferimento per i due portieri, entrambi considerati in uscita. La trattativa si sta sviluppando nelle ultime ore, con l’obiettivo di definire gli accordi. Contestualmente, si stanno valutando anche tre nomi per rinforzare la difesa.

Guglielmo Vicario al Napoli e Vanja Milinkovic-Savic al Tottenham. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il club azzurro e quello inglese che considerano i due portieri in uscita. L'ex numero uno dell'Empoli piace molto agli azzurri e non solo, dato che su di lui c'è da tempo la Juventus. Il ds Manna però potrebbe sparigliare le carte inserendo proprio il 29enne serbo che è destinato a salutare dopo appena una stagione. In uscita c'è anche Lorenzo Lucca, fa sapere Carlo Landoni da Dimaro, sulle cui tracce c'è la Fiorentina. Salvo colpi di scena si interromperà anche il rapporto con Romelu Lukaku: l'agente Federico Pastorello è a caccia di offerte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Il Napoli prova a beffare la Juve per Vicario: si valuta uno scambio col Tottenham. Tre nomi per la difesa

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