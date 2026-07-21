Vicario-Napoli spunta l’idea di scambio col Tottenham

Notizia in breve

Il Napoli valuta uno scambio tra il portiere vicario e un giocatore del Tottenham. La possibile operazione potrebbe influenzare la gerarchia tra i portieri della squadra azzurra. Con il cambio in panchina e l’arrivo di un nuovo tecnico, il club sta riconsiderando i ruoli dei portieri in vista della prossima stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.