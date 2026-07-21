Vicario-Napoli spunta l’idea di scambio col Tottenham
Il Napoli valuta uno scambio tra il portiere vicario e un giocatore del Tottenham. La possibile operazione potrebbe influenzare la gerarchia tra i portieri della squadra azzurra. Con il cambio in panchina e l’arrivo di un nuovo tecnico, il club sta riconsiderando i ruoli dei portieri in vista della prossima stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.
Il cambio in panchina può ridisegnare anche le gerarchie tra i portieri del Napoli. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il club sta valutando una nuova distribuzione dei ruoli in vista della prossima stagione. Alex Meret potrebbe tornare a essere il punto di riferimento del reparto. Il portiere italiano resta infatti una delle soluzioni maggiormente considerate dal nuovo staff tecnico. Più incerto appare invece il futuro di Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo era arrivato soltanto un anno fa per circa 22 milioni di euro. Davanti a una soluzione ritenuta conveniente, però, il Napoli potrebbe già aprire alla sua partenza. Nelle ultime ore è emersa anche un’ipotesi che coinvolge il Tottenham. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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