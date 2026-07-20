Il Napoli sta valutando uno scambio con il Tottenham che coinvolgerebbe Vicario e Milinkovic-Savic. La trattativa potrebbe cambiare gli equilibri tra le squadre italiane, con il club partenopeo che cerca di superare la Juventus nella corsa al portiere. La situazione riguardo ai movimenti in uscita è ancora in stand-by, mentre la squadra cerca di creare margini economici per intervenire sul mercato.

Calciomercato Napoli, il nodo portieri può cambiare gli scenari: i partenopei hanno un piano per superare la Juve nella corsa a Vicario. Il Napoli continua a muoversi con cautela sul mercato, diviso tra il capitolo uscite ancora bloccato e la necessità di costruire margini economici per intervenire in entrata. La rosa resta molto ampia e Aurelio De Laurentiis ha chiesto all’ “aziendalista” Massimiliano Allegri di gestire il gruppo in attesa di sviluppi più favorevoli. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un reparto, però, sembra già destinato a subire cambiamenti importanti: la porta. Allegri è stato chiaro sul tema, spiegando che «Ci sarà una gerarchia in porta». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Napoli, idea scambio con il Tottenham: Vicario per Milinkovic-Savic, Juve sorpassata?

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