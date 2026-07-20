Napoli idea scambio con il Tottenham | Vicario per Milinkovic-Savic Juve sorpassata?

Da calcionews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli sta valutando uno scambio con il Tottenham che coinvolgerebbe Vicario e Milinkovic-Savic. La trattativa potrebbe cambiare gli equilibri tra le squadre italiane, con il club partenopeo che cerca di superare la Juventus nella corsa al portiere. La situazione riguardo ai movimenti in uscita è ancora in stand-by, mentre la squadra cerca di creare margini economici per intervenire sul mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calciomercato Napoli, il nodo portieri può cambiare gli scenari: i partenopei hanno un piano per superare la Juve nella corsa a Vicario. Il Napoli continua a muoversi con cautela sul mercato, diviso tra il capitolo uscite ancora bloccato e la necessità di costruire margini economici per intervenire in entrata. La rosa resta molto ampia e Aurelio De Laurentiis ha chiesto all’ “aziendalista” Massimiliano Allegri di gestire il gruppo in attesa di sviluppi più favorevoli. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un reparto, però, sembra già destinato a subire cambiamenti importanti: la porta. Allegri è stato chiaro sul tema, spiegando che «Ci sarà una gerarchia in porta». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

napoli idea scambio con il tottenham vicario per milinkovic savic juve sorpassata
© Calcionews24.com - Napoli, idea scambio con il Tottenham: Vicario per Milinkovic-Savic, Juve sorpassata?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milinkovic-Savic torna prepotentemente nei radar della Juve: l’idea è concreta, e che intreccio con Vicario! UltimeLa Juventus sta considerando seriamente l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, in un'operazione che coinvolge anche il Napoli e il portiere Vicario.

Leggi anche: Milinkovic-Savic verso Besiktas: Vicario idea Napoli

Temi più discussi: Napoli, idea scambio Milinkovic con Vicario. Zeballos e Favasuli nomi caldi; Calciomercato Napoli, l'ultima idea porta allo scambio: Milinkovic-Savic al Tottenham per Vicario; CDS – NAPOLI, SPUNTA LO SCAMBIO CON IL TOTTENHAM: MILINKOVIC-SAVIC PER VICARIO; Milinkovic Savic-Napoli: si fa largo un clamoroso scambio con un club inglese.

milinkovic savic napoli idea scambio conNapoli, idea scambio con il Tottenham: Vicario per Milinkovic-Savic, Juve sorpassata?Calciomercato Napoli, il nodo portieri può cambiare gli scenari: i partenopei hanno un piano per superare la Juve nella corsa a Vicario ... calcionews24.com

milinkovic savic napoli idea scambio conNapoli, idea scambio Milinkovic con Vicario. Zeballos e Cavasulli nomi caldiIl Napoli continua a monitorare il mercato in attesa di sbloccare le cessioni. Il punto cardine della storia, oltre a Cajuste & company, continua a essere Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, un ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web