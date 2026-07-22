Il Napoli celebra 100 anni di storia | il programma della grande festa è ufficiale

Il Napoli festeggia i 100 anni di storia con un programma ufficiale. L’evento è organizzato da SSC Napoli, in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli. La celebrazione comprende diverse iniziative pubbliche e private, tra cui cerimonie, mostre e incontri sportivi. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge la comunità locale. Il programma dettagliato è stato reso noto e si svolge nel corso di diversi giorni.

Tempo di lettura: 6 minuti SSC Napoli, in coorganizzazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, è lieta di presentare alla città e ai suoi tifosi in tutto il mondo Napoli 100, l’evento centrale delle celebrazioni del Centenario, che avrà luogo il prossimo 1° agosto, data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo, e oltre, di storia azzurra. Una grande manifestazione diffusa in vari spazi della città, gratuita e aperta alla cittadinanza, trasformerà il cuore di Napoli in un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Un racconto pensato per celebrare il legame unico tra il Club, la città e i suoi tifosi, coinvolgendo cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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