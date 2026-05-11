A Bertinoro, il senso di ospitalità si tramanda da secoli e rappresenta una tradizione radicata nel territorio. Quest'estate si celebra il centenario della Festa dell’Ospitalità, un evento che coinvolge la comunità con diverse iniziative. La storia locale risale al Medioevo, quando le famiglie nobili si sfidavano per accogliere i forestieri che arrivavano sul colle, consolidando un legame storico con l’accoglienza.

A Bertinoro il senso di ospitalità è da sempre nel Dna di tutti gli abitanti. Era così nel Medioevo, quando le famiglie nobili si disputavano l’onore di accogliere nella propria casa i forestieri che arrivavano sul colle. È così da un secolo a questa parte, quando Bertinoro, domenica 5 settembre.🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bertinoro si prepara a celebrare i 100 anni della Festa dell’Ospitalità con una grande estate di eventiA Bertinoro, quest’anno, il numero 100 si scrive con la Colonna degli Anelli e il simbolo dell’infinito, perché l’ospitalità è per sempre.

Bertinoro, 100 anni di Ospitalità. Sul palco arriva Niccolò FabiSi svela il primo grande ospite della prossima stagione di concerti a Bertinoro: sarà Niccolò Fabi a chiudere idealmente il cartellone musicale...

Argomenti più discussi: Bertinoro celebra i 100 anni della Festa dell’Ospitalità con un'estate di eventi; Bertinoro celebra i 100 anni della Festa dell’Ospitalità: estate di eventi verso il centenario; Bertinoro, è qui la festa. Musica, cultura e show: 100 giorni per celebrare 100 anni di ‘Ospitalità‘.