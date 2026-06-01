firenze celebra la festa della repubblica il programma completo

Notizia in breve

Firenze festeggia l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con un programma di eventi. La giornata prevede cerimonie ufficiali, momenti commemorativi e iniziative pubbliche in diverse location della città. La celebrazione include un corteo e interventi istituzionali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o orari specifici. La città si prepara a ricordare questa ricorrenza con eventi pubblici e commemorativi.