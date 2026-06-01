Firenze celebra la festa della Repubblica il programma completo

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Firenze festeggia l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con un programma di eventi. La giornata prevede cerimonie ufficiali, momenti commemorativi e iniziative pubbliche in diverse location della città. La celebrazione include un corteo e interventi istituzionali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o orari specifici. La città si prepara a ricordare questa ricorrenza con eventi pubblici e commemorativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 1 giugno 2026 – Firenze celebra la festa della Repubblica. Ecco cosa succede domani, in occasione dell'80o anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10 in piazza della Repubblica con la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza delle massime autorità cittadine, civili e militari. Successivamente un corteo raggiungerà piazza della Signoria dove, alle 10,30 sull’arengario di Palazzo Vecchio, proseguirà la cerimonia ufficiale con il saluto della sindaca Sara Funaro e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

firenze celebra la festa della repubblica il programma completo
© Lanazione.it - Firenze celebra la festa della Repubblica, il programma completo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Gli eventi di giugno a Firenze e Città Metropolitana di Firenze

Video Gli eventi di giugno a Firenze e Città Metropolitana di Firenze

Notizie e thread social correlati

Pagani celebra la Festa della Madonna delle Galline: il programma completoA Pagani si svolge dal 10 al 14 aprile l'edizione 2026 della Festa della Madonna del Carmelo, comunemente chiamata Madonna delle Galline.

Festa della Repubblica: il programma completo delle celebrazioni del 2 giugno a BeneventoIl 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, si svolgeranno a Benevento e nel Fortore le celebrazioni...

Temi più discussi: Cosa fare a Firenze e in Toscana per il ponte del 2 giugno festa della Repubblica: musica, eventi, musei aperti; Firenze celebra il 2 giugno: cerimonie, cinema e una mostra per gli 80 anni della Repubblica; Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni; 'Tanto di Cappello', la Toscana celebra gli 80 anni del voto alle donne.

firenze celebra la festaFirenze celebra la festa della Repubblica, il programma completoFirenze, 1 giugno 2026 – Firenze celebra la festa della Repubblica. Ecco cosa succede domani, in occasione dell'80/o anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le celebrazioni ... lanazione.it

firenze celebra la festaFirenze, le celebrazioni per la Festa della Repubblica: cerimonia sull'ArengarioMartedì 2 giugno si terranno a Firenze le celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le iniziative prenderanno il via alle 10 in Piazza della Repubblica, con la ... 055firenze.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web