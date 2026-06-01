Firenze celebra la festa della Repubblica il programma completo
Firenze festeggia l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con un programma di eventi. La giornata prevede cerimonie ufficiali, momenti commemorativi e iniziative pubbliche in diverse location della città. La celebrazione include un corteo e interventi istituzionali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o orari specifici. La città si prepara a ricordare questa ricorrenza con eventi pubblici e commemorativi.
Firenze, 1 giugno 2026 – Firenze celebra la festa della Repubblica. Ecco cosa succede domani, in occasione dell'80o anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10 in piazza della Repubblica con la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza delle massime autorità cittadine, civili e militari. Successivamente un corteo raggiungerà piazza della Signoria dove, alle 10,30 sull’arengario di Palazzo Vecchio, proseguirà la cerimonia ufficiale con il saluto della sindaca Sara Funaro e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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