il mondiale di infantino si gonfia come un pallone

Il vicepresidente della FIFA ha annunciato che il presidente della FIFA ha deciso di rimanere in carica fino alla fine del suo mandato, nonostante le voci di un possibile ritiro. La decisione è stata comunicata durante una riunione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o le motivazioni. Nessuna modifica è stata apportata alla struttura organizzativa o alle competizioni in programma.

Come nella storiella, vai avanti tu che ame scappa da ridere, ecco che Alejandro Dominguez, paraguagio vice presidente della Fifa, ha svelato lo scoop (già noto) del prossimo mondiale, anno 2030: saranno 64 le nazionali in campo, in sei Paesi, divisi dalle frontiere e dall’oceano, Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Brasile, Paraguay, tutti qualificati di diritto, 128 partite, in 22-24 stadi. Èuno dei cosiddetti, anzi detti da uno solo, colpi di scena di Infantino, l’uomo che non governa il mondiale ma anche il mondo. La Fifa ha più potere dell’Onu, infatti conta 211 nazioni iscritte contro le 193 dell’Organizzazione delle nazioni unite,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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