Il Mondiale più grande ha funzionato Sì anche grazie a Infantino

Il Mondiale 2026 si è concluso con successo, con stadi pieni e moderni che hanno accolto i tifosi per 39 giorni. Le partite sono state trasmesse in tutto il mondo, attirando milioni di spettatori. La manifestazione si è svolta senza problemi logistici evidenti e ha visto la partecipazione di numerose squadre. La cerimonia finale ha segnato la conclusione di un torneo che ha coinvolto diverse nazioni.

New York, 21 luglio 2026 – Ci siamo abituati bene. Troppo bene e troppo in fretta. Per 39 giorni siamo entrati, dal vivo o attraverso uno schermo, in stadi pieni, moderni, luminosi. Impianti capaci di trasformare una partita in uno spettacolo ancora prima del calcio d’inizio: bandiere, colori e canti l’hanno fatta da padrone. Canada, Messico, Stati Uniti: cambiano i Paesi, non la qualità degli impianti. Ora il Mondiale 2026 è finito e il contraccolpo arriverà presto. Tra poche settimane torneremo negli stadi italiani, tra settori chiusi, visuali improponibili, piste d’atletica e strutture fatiscenti. Sarà allora che comprenderemo davvero cosa ci ha lasciato questo Mondiale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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