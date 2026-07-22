Il mobbing non resta chiuso in ufficio | così ‘contagia’ famiglia e socialità

Notizia in breve

Il mobbing sul lavoro si estende oltre l’ambiente professionale, influenzando anche la vita familiare e sociale. Le vittime spesso portano le tensioni a casa, creando conflitti con familiari e amici. La diffusione di comportamenti vessatori si traduce in un impatto che va oltre l’ufficio, modificando gli equilibri personali e relazionali. La dinamica si sviluppa attraverso atteggiamenti persecutori che si ripercuotono nelle relazioni di tutti i giorni.