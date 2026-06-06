‘Ritorno’ nel nome di Sara Pedri Ribellarsi alle ingiustizie | così porto in scena il mobbing
Forlì, 6 giugno 2026 – Il 23 giugno, nel giorno in cui Sara Pedri avrebbe compiuto 38 anni, l’Auditorium Conad Città di Forlì accoglierà ‘ Ritorno ’, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Gianni Guardigli. Dedicato alla memoria della ginecologa forlivese scomparsa nel 2021, affronta il tema del mobbing attraverso una rilettura contemporanea dell’Antigone di Sofocle. I biglietti sono disponibili su TicketSms a 10 euro. Il ricavato sarà devoluto a Nostos, l’associazione presieduta da Emanuela Pedri, sorella di Sara, che sostiene le vittime di abusi e vessazioni nei luoghi di lavoro. Guardigli, due anni fa ha portato in scena ‘Le foglie non si riposano mai’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Il teatro si fa memoria civile: all'Auditorium lo spettacolo “Ritorno” dedicato a Sara PedriIl 23 giugno alle 21 all’Auditorium Conad di Città di Forlì si terrà “Ritorno”, uno spettacolo scritto e diretto dal drammaturgo Gianni Guardigli.
Temi più discussi: ‘Ritorno’, nel nome di Sara Pedri. Ribellarsi alle ingiustizie: così porto in scena il mobbing; Su il sipario nel nome di Sara Pedri, dalla tragedia greca al mobbing: vince il coraggio di denunciare; Forlì, uno spettacolo per ricordare Sara Pedri; Un libro ricorda Pier Luigi Ferrari a dieci anni dalla scomparsa.
Un grande benvenuto ai nuovi amici di Sara! Sono felice di avervi tra noi! Un nuovo ed importante progetto sta nascendo nel nome di Sara. Work in progress su Nostos Luciana Dessimoni, Letizia Lamberti, Laura Buccioli, Claudio Mocellini, Ezia Gionghi, Ro facebook
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