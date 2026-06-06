Forlì, 6 giugno 2026 – Il 23 giugno, nel giorno in cui Sara Pedri avrebbe compiuto 38 anni, l’Auditorium Conad Città di Forlì accoglierà ‘ Ritorno ’, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Gianni Guardigli. Dedicato alla memoria della ginecologa forlivese scomparsa nel 2021, affronta il tema del mobbing attraverso una rilettura contemporanea dell’Antigone di Sofocle. I biglietti sono disponibili su TicketSms a 10 euro. Il ricavato sarà devoluto a Nostos, l’associazione presieduta da Emanuela Pedri, sorella di Sara, che sostiene le vittime di abusi e vessazioni nei luoghi di lavoro. Guardigli, due anni fa ha portato in scena ‘Le foglie non si riposano mai’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Ritorno’, nel nome di Sara Pedri. “Ribellarsi alle ingiustizie: così porto in scena il mobbing”

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Il teatro si fa memoria civile: all'Auditorium lo spettacolo “Ritorno” dedicato a Sara PedriIl 23 giugno alle 21 all’Auditorium Conad di Città di Forlì si terrà “Ritorno”, uno spettacolo scritto e diretto dal drammaturgo Gianni Guardigli.

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