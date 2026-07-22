Il mio viso era gonfio e deformato sono svenuto due volte L’equipaggio era paralizzato dalla paura pensavano che l’aereo stesse per precipitare | il racconto choc del passeggero risucchiato sul volo Ryanair

Notizia in breve

Un passeggero ha raccontato di aver subito ustioni e lividi su tutto il lato destro del corpo, con un viso gonfio e deformato, svenendo due volte durante il volo. L’equipaggio si è mostrato paralizzato dalla paura, credendo che l’aereo fosse vicino alla perdita di controllo. Il passeggero indossa un collare ortopedico e dovrà portarlo per settimane. Sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause.