Il mio viso era gonfio e deformato sono svenuto due volte L’equipaggio era paralizzato dalla paura pensavano che l’aereo stesse per precipitare | il racconto choc del passeggero risucchiato sul volo Ryanair
Un passeggero ha raccontato di aver subito ustioni e lividi su tutto il lato destro del corpo, con un viso gonfio e deformato, svenendo due volte durante il volo. L’equipaggio si è mostrato paralizzato dalla paura, credendo che l’aereo fosse vicino alla perdita di controllo. Il passeggero indossa un collare ortopedico e dovrà portarlo per settimane. Sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause.
Ustioni, lividi su tutto il lato destro del corpo, dal petto all’ascella, e un collare ortopedico a sorreggergli il collo che dovrà portare per settimane. Ma i segni più profondi, quelli che non lo fanno dormire la notte, sono invisibili. Ljubisa Karovi?, 61enne imprenditore serbo e padre di due figli, è l’uomo che la mattina del 10 luglio ha guardato la morte in faccia: il suo corpo è stato parzialmente risucchiato fuori dal finestrino esploso di un Boeing 737 di Ryanair in volo. Sopravvissuto a un incubo ad alta quota, oggi rompe il silenzio, preannunciando tramite i suoi legali una durissima battaglia per il risarcimento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Routine del Mese: Viso Gonfio Prova Questo Drenaggio Rigenerante
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