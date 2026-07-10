Paura sul volo Ryanair partito da Salonicco | un passeggero rischia di essere risucchiato dopo il guasto il racconto choc

Da notizieaudaci.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto in Germania, a causa di un guasto al motore. Il Boeing 737 ha subito la rottura di un finestrino in volo, generando attimi di panico tra i presenti. La rottura è stata causata da un guasto al motore, che ha provocato il danneggiamento del finestrino. Nessuna informazione su eventuali feriti o interventi di emergenza.

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Il Boeing 737 era decollato dalla città greca e diretto in Germania quando un grave guasto al motore ha provocato la rottura di un finestrino. Attimi di autentico terrore a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco, in Grecia, e diretto a Memmingen, in Germania. Quello che inizialmente sembrava un forte boato si è trasformato in pochi istanti in un’emergenza ad alta quota: un frammento del motore ha colpito un finestrino del Boeing 737, provocandone la rottura e una parziale decompressione della cabina. Un passeggero seduto accanto al vetro danneggiato ha rischiato di essere risucchiato all’esterno ed è stato salvato grazie alla cintura di sicurezza e all’intervento degli altri viaggiatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Ryanair, finestrino rotto durante il volo Salonicco-Memmingen: passeggero rischia

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