Il Middlesbrough firma l’attaccante degli Spurs Lankshear con un contratto da 20 milioni di sterline

Il Middlesbrough ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Will Lankshear dal Tottenham per circa 20 milioni di sterline. L’accordo tra le due squadre è stato formalizzato nelle ultime ore. Lankshear si trasferisce in prestito con un contratto che si estende fino al 2026. Il giocatore, 20 anni, si unisce così al club di Championship, lasciando il Tottenham dopo due stagioni.

2026-07-22 12:53:00 Breaking news: Il Middlesbrough ha completato l’acquisto dell’attaccante Will Lankshear dal Tottenham. Il club del campionato ha confermato il trasferimento dopo aver concordato una cifra dichiarata di 10 milioni di sterline con gli Spurs, con l’accordo che includeva anche ulteriori 10 milioni di sterline in componenti aggiuntivi. Lankshear ha segnato 11 gol in 43 presenze con l’Oxford United la scorsa stagione mentre ha trascorso la stagione 2025-26 in prestito al Kassam Stadium, anche se non ha potuto evitare che l’Oxford subisse la retrocessione in League One. Ora tenterà di svolgere un ruolo chiave nell’aiutare il Middlesbrough a tornare nella massima serie, dopo la sconfitta nella finale dei play-off del campionato a maggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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