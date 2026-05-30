Il Barcellona ha annunciato l'acquisto di Anthony Gordon dal Newcastle per circa 69 milioni di sterline. Il contratto è stato firmato e durerà fino al 2026. La cifra rappresenta una delle operazioni più costose del club in questa sessione di mercato. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato riguardo ai dettagli dell'accordo o alle motivazioni. La notizia ha suscitato reazioni diverse sui social media, senza che siano state sollevate polemiche ufficiali.

2026-05-29 21:53:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Barcellona ha completato l’acquisto del nazionale inglese Anthony Gordon dal Newcastle con un contratto di cinque anni, mentre il club continua a rimodellare il proprio attacco in vista della nuova stagione. Le fonti affermano che l’accordo vale 70 milioni di euro iniziali (69,8 milioni di sterline), con il pacchetto totale che potrebbe aumentare oltre gli 80 milioni di euro comprese le opzioni aggiuntive. Il 25enne aveva attirato l’interesse anche del Bayern Monaco e del Liverpool, ma questa settimana si è mosso rapidamente per finalizzare il passaggio al club catalano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Barcellona firma Anthony Gordon con un contratto da 69 milioni di sterline dal Newcastle

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BARCELONA JUST SIGNED ANTHONY GORDON… AND PEOPLE ARE UNDERestimating THIS MOVE

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Temi più discussi: Il Barcellona piazza il colpo da 80 milioni: accordo col Newcastle per Anthony Gordon, battuta la concorrenza di Bayern Monaco e Liverpool; Il Barcellona è pronto a mettere a segno un acquisto clamoroso ingaggiando Anthony Gordon ed è ambizioso nel voler acquisire Julian Alvarez per 100 milioni di euro.; UFFICIALE: Il Barcellona ingaggia Anthony Gordon per oltre 80 milioni di euro; Mourinho torna al Real Madrid.; L'Arsenal sta seguendo Morgan Rogers, mentre il Barcellona punta al nome di spicco Anthony Gordon.

Anthony Gordon firma per il Barcellona reddit

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