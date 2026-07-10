Vinicius Junior ha pubblicato un messaggio sui social dopo l’eliminazione del Brasile dai Mondiali. Ha chiesto scusa ai tifosi e ha affermato che continuerà a lottare per tornare a essere campione. Nel messaggio, ha scritto di ripensare a cosa scrivere a distanza di quasi quattro anni da un’altra delusione internazionale.

Vinicius Junior affida ai social un messaggio al popolo brasiliano dopo l'eliminazione della nazionale di Carlo Ancelotti dai Mondiali: "A quasi quattro anni di distanza, eccomi di nuovo qui a pensare a cosa scrivere dopo la delusione dei Mondiali. Ho visto tantissime persone di tutte le età sostenermi e condividere il nostro sogno; sarebbe ingiusto rimanere in silenzio. Ma avevo bisogno di qualche giorno per riflettere"., Vini ha sentito il peso di rappresentare il Brasile: "Indossare la maglia della nazionale è il più grande orgoglio della mia vita, ed essere eliminati agli ottavi di finale dei Mondiali è una sensazione difficile da descrivere. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Brasile eliminato, il post di Vinicius: "Vi chiedo scusa, lotterò ancora per tornare campione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Aiutatemi, vi chiedo scusa”. Porto Cesareo, 13enne azzannata dal rottweiller: denunciate due minorenniA Porto Cesareo, due minorenni sono state denunciate dopo un episodio avvenuto lo scorso 13 ottobre.

Dodicenne azzannata da un rottweiler dopo una lite con una coetanea. Le urla della vittima: «Aiutatemi, vi chiedo scusa» – Il videoUna ragazza di dodici anni è stata morsa da un rottweiler nella serata del 28 aprile a Porto Cesareo, in provincia di Lecce.

Temi più discussi: E' colpa di Ancelotti, il Brasile processa il ct dopo il flop ai Mondiali; Neymar devastato, addio al Brasile in lacrime. E Ancelotti rilancia; Si sta giocando l’ultimo ottavo di finale; Mondiali 2026: Brasile eliminato dalla Norvegia (2-1). Haaland trascina i vichinghi con una doppietta. Inghilterra batte Messico: 3-2.

L'#8luglio 1982 nella semifinale del Mundial spagnolo l'Italia batte 2-0 la Polonia (doppietta di #PaoloRossi dopo la tripletta rifilata al Brasile) ed accede alla finale del torneo, in programma l'11/7 al Bernabeu contro la Germania, che ha eliminato la Francia 5- x.com

Brasile flop, processo a Ancelotti: E' colpa sua. Il ct: Vado avantiE' colpa di Ancelotti. Il Brasile viene eliminato negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia, partono i processi. E sul banco degli i ... adnkronos.com

Come traduco questo? (Brasile) reddit

Mondiali 2026, Brasile eliminato: è colpa della maledizione del gatto Hexa?La Norvegia di Haaland ha eliminato il Brasile di Ancelotti: per i tifosi è colpa della maledizione del gatto Hexa ... notizie.it