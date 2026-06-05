Una ballerina ha raccontato di aver pesato fino a 44 chili e di aver attraversato un periodo difficile legato al suo aspetto fisico. Ha descritto di aver iniziato una fase di miglioramento dopo essere rimasta incinta. Ha anche condiviso di aver fatto pace con il proprio riflesso, definendo questa accoglienza come una conquista recente.

Samanta Togni si è sentita bruttina. È successo un po’ a tutti, a lei da bambina. Oggi però «ho fatto pace con lo specchio», anche se «è stata una conquista recente», confessa al settimanale Gente. « L’età mi ha donato una consapevolezza che mi ha portata a guardarmi con occhi meno severi. Non sono vanitosa, ma ho imparato a volermi più bene, ad apprezzarmi senza cercare sempre un difetto. In questo, da ragazza ero una campionessa.». Incredibile ma vero, verrebbe da dire, « da bambina ero il brutto anatroccolo di casa. Mia sorella Debora, più grande di otto anni, era bionda, occhi azzurri, bellissima. Io ero magra magra, con i denti larghi, le occhiaie per una carenza di ferro e pochi capelli, per un indebolimento organico, che mamma mi teneva corti perché si rafforzassero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero magra magra, con i denti larghi, le occhiaie e pochi capelli. Sono arrivata a pesare 44 chili, ero in un tunnel. La risalita è iniziata quando sono rimasta incinta”: così Samanta Togni

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