Il Mattino | Maradona via libera al restyling | approvato il progetto per la candidatura a Euro 2032

Notizia in breve

La conferenza dei servizi ha approvato il progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona, destinato a ospitare la candidatura per Euro 2032. I lavori prevedono interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture, senza modificare la capienza attuale. L'ok definitivo arriva dopo la valutazione di tutte le autorità coinvolte, che hanno dato il via libera alle modifiche richieste dal progetto.