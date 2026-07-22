Il Mattino | Maradona via libera al restyling | approvato il progetto per la candidatura a Euro 2032
La conferenza dei servizi ha approvato il progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona, destinato a ospitare la candidatura per Euro 2032. I lavori prevedono interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture, senza modificare la capienza attuale. L'ok definitivo arriva dopo la valutazione di tutte le autorità coinvolte, che hanno dato il via libera alle modifiche richieste dal progetto.
Il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona compie un passo decisivo. Il Mattino racconta che la conferenza dei servizi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dell’impianto, consentendo al Comune di Napoli di procedere con l’invio della documentazione necessaria per la candidatura agli Europei del 2032. Secondo Il Mattino, il via libera è arrivato attraverso una determina dirigenziale che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso amministrativo. Il Comune è ora pronto a trasmettere entro il 31 luglio il dossier richiesto dalla UEFA per candidare il Maradona tra gli stadi che ospiteranno Euro 2032. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Cosa cè dentro lo stadio Maradona di Napoli che quasi nessuno conosce
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