La Conferenza di Servizi ha approvato il progetto di ammodernamento dello stadio Maradona a Napoli, finalizzato alla candidatura per gli Europei 2032. La decisione consente di avviare i lavori di aggiornamento dell’impianto, necessari per ospitare la competizione europea. La procedura si è conclusa con un via libera ufficiale, aprendo la strada alle opere di ristrutturazione previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Napoli prosegue la corsa per ospitare gli Europei 2032 con lo Stadio Maradona. Si è conclusa oggi la Conferenza di Servizi decisoria per il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Maradona di Napoli in vista degli Europei 2032. Secondo quanto riportato dall’ Ansa, c’è il via libera formale da parte di tutti i servizi comunali e degli enti esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e di mobilità dell’impianto. Ciò consente dunque al Comune di rispettare le scadenze stabilite per la candidatura di Napoli tra le cinque città italiane che co-organizzeranno il torneo insieme alla Turchia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, la candidatura del Maradona per Euro 2032: via libera ai lavori alla Conferenza dei servizi

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Napoli: restyling del Maradona per Euro 2032, l'assalto a Gila e rivoluzione a centrocampo

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