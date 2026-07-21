Euro 2032 via libera al progetto per lo stadio Maradona

Da anteprima24.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il progetto per lo stadio Maradona è stato approvato, segnando un passo decisivo nella candidatura di Napoli per gli Europei di calcio 2032. La decisione è stata ufficializzata dopo il via libera delle autorità competenti, che hanno valutato positivamente il piano di ristrutturazione e sviluppo dell’impianto. Ora si attendono ulteriori passaggi amministrativi prima di completare l’iter.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Fondamentale passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è, infatti, conclusa oggi, con esito positivo, la Conferenza di Servizi decisoria relativa all’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli “Interventi di ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona”. Il provvedimento, adottato con determinazione dirigenziale, sancisce il via libera formale da parte di tutti i servizi comunali e degli enti esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e di mobilità dell’impianto. La conclusione positiva della... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

euro 2032 via libera al progetto per lo stadio maradona
© Anteprima24.it - Euro 2032, via libera al progetto per lo stadio Maradona
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Euro 2032, Giovanni Malagò soddisfatto: Il 31 luglio elenco stadi, presto vedo Ceferin

Video Euro 2032, Giovanni Malagò soddisfatto: Il 31 luglio elenco stadi, presto vedo Ceferin

Notizie e thread social correlati

Stadio Maradona, a Napoli al via i lavori da 250 milioni: chi paga per Euro 2032A Napoli sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, con un investimento di 250 milioni di euro.

Repubblica Napoli: “Stadio Maradona, corsa contro il tempo per Euro 2032: servono 200 milioni”Lo stadio Diego Armando Maradona necessita di circa 200 milioni di euro per completare i lavori di riqualificazione.

Temi più discussi: Stadio Barbera, accordo tra Palermo e Sipet: via libera al riassetto delle aree; Nuovo stadio Barbera, l'ippodromo cede un'area al Palermo per il passaggio dei tifosi: Un regalo alla nostra città; ?? Spence dice sì a Chivu, Kessie-Juve (con lo sconto), Maldini sceglie Pirlo; Stadio Barbera, ore decisive per il via libera a Euro 2032: arriva la conferenza decisoria, i cambiamenti alla convenzione.

euro 2032 via liberaEuro 2032, via libera al progetto per lo stadio Maradona(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Fondamentale passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è, infatti, conclusa oggi, con esito positivo, la Conferenza d ... tuttosport.com

euro 2032 via liberaEuro 2032, via libera per i lavori al Maradona: approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economicaFondamentale passo in avanti per la candidatura della Città di Napoli a ospitare i Campionati Europei di Calcio UEFA EURO 2032. Si è, infatti, conclusa oggi, con esito positivo, ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web