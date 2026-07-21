Euro 2032 via libera al progetto per lo stadio Maradona
Il progetto per lo stadio Maradona è stato approvato, segnando un passo decisivo nella candidatura di Napoli per gli Europei di calcio 2032. La decisione è stata ufficializzata dopo il via libera delle autorità competenti, che hanno valutato positivamente il piano di ristrutturazione e sviluppo dell’impianto. Ora si attendono ulteriori passaggi amministrativi prima di completare l’iter.
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