Nella mattina del 19 luglio a Crespellano, nel Bolognese, un uomo di 63 anni ha sparato con un'arma da fuoco per fermare alcuni ladri che tentavano di rubare bobine di rame. I malviventi, che avevano cercato di investire l’uomo con un muletto, sono stati messi in fuga. L’uomo, residente vicino a un’azienda elettromeccanica, è stato denunciato. L’episodio ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione locale.

Un nuovo episodio legato al tema della legittima difesa è avvenuto all’alba del 19 luglio a Crespellano, nel Bolognese.Un uomo di 63 anni, domiciliato in un locale adiacente a un’azienda elettromeccanica, ha messo in fuga alcuni ladri che stavano tentando di rubare bobine di rame. Sentito scattare l’allarme antintrusione intorno alle 6:16, l’uomo è uscito impugnando un revolver calibro 357 Magnum e si è trovato davanti un malvivente alla guida di un muletto carico di refurtiva. Secondo la sua versione, il conducente del muletto avrebbe diretto il mezzo contro di lui. Sentendosi in pericolo, l’uomo ha esploso tutti i colpi presenti nel tamburo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il ladro lo vuole investire col muletto e lui fa fuoco: denunciato, paura nel Bolognese

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