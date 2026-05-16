Senigallia il suo sogno è fare il vigile del fuoco | No sei grasso Lui fa ricorso e lo vince ma non viene assunto

Un giovane di Senigallia ha presentato ricorso dopo essere stato escluso dal concorso per diventare vigile del fuoco, a causa di un episodio che ha coinvolto la valutazione del suo peso. La bilancia del Ministero dell’Interno ha indicato che risultava in sovrappeso, anche se lui stesso si vedeva in forma. Dopo il ricorso, la decisione è stata annullata, ma non è stato comunque assunto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle modalità di valutazione fisica nei procedimenti di selezione pubblica.

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SENIGALLIA - Risultava in sovrappeso per la bilancia del Ministero dell’Interno, anche se allo specchio si vedeva in formissima. Protagonista un aspirante vigile del fuoco, scartato senza troppi complimenti dal concorso per un posto di ruolo perché considerato fuori taglia. L’indice di massa grassa, ossia la percentuale di tessuto adiposo, durante le visite concorsuali del novembre 2025 aveva fatto registrare un parametro del 26%, sopra il limite massimo del 25% stabilito per poter indossare la divisa. Il sogno sfumato Per il candidato non significava solo veder sfumare il sogno di una stabilizzazione a tempo indeterminato tra i 97 nuovi operatori del Corpo, ma subire la beffa del benservito. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Senigallia, il suo sogno è fare il vigile del fuoco: «No, sei grasso». Lui fa ricorso e lo vince (ma non viene assunto) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Foggia, escluso dal concorso perché in sovrappeso: vigile del fuoco fa ricorso e il Tar gli dà ragioneUn candidato della provincia di Foggia era stato escluso da un concorso per 200 operatori e assistenti riservato al personale volontario. Neymar, "sei grasso!": il tifoso lo critica e lui perde la testa"Avresti dovuto allenarti di più, sei un po' grasso": un tifoso in tribuna lo ha detto a Neymar. Senigallia, il suo sogno è fare il vigile del fuoco: No, sei grasso. Lui fa ricorso e lo vince (ma non viene assunto)SENIGALLIA - Risultava in sovrappeso per la bilancia del Ministero dell’Interno, anche se allo specchio si vedeva in formissima. Protagonista un aspirante vigile del fuoco, scartato ... corriereadriatico.it