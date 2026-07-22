Il gozzo imbarca acqua paura tra i turisti nella Grotta Azzurra a Capri La denuncia dopo la lite a colpi di remi | Situazione fuori controllo – I Video

Un gozzo che trasportava turisti nella Grotta Azzurra di Capri ha iniziato a imbarcare acqua, provocando timori tra i visitatori. Durante il passaggio, si è verificata una lite tra i membri dell’equipaggio, con colpi di remi. La situazione è stata segnalata come fuori controllo. Tra i presenti c’era anche una creator statunitense che ha documentato l’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni materiali.

Momenti di paura nella famossisima grotta azzurra di Capri, dove un gozzo con a bordo alcuni turisti, tra cui la travel creator statunitense Sherina Welch, ha iniziato a imbarcare acqua durante il passaggio. L’episodio, avvenuto circa un mese fa e raccontato dalla blogger in un video pubblicato su TikTok, è diventato virale superando i 3 milioni di visualizzazioni. «Abbiamo capito che qualcosa non andava quando la barca ha urtato la parte alta della roccia», racconta la 49enne. I passeggeri si sono ritrovati completamente bagnati e spaventati, mentre il conducente della barca avrebbe fatto finta di nulla continuando il giro turistico. «Continuava a cantare e remare, mostrandoci la grotta, mentre noi eravamo bagnati fradici, confusi e spaventati. 🔗 Leggi su Open.online

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