Oggi, in via Svevo a Bologna, oltre duecento persone si sono riunite in un sit-in per chiedere giustizia dopo la morte di un uomo di 42 anni durante un intervento di polizia. La manifestazione è stata immediata e ha attirato molti cittadini del quartiere. Il sindaco ha invitato la piazza a rimanere unita, mentre i partecipanti hanno paragonato l’episodio a quello di George Floyd. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle circostanze dell’intervento.

Bologna, 19 luglio 2026 – La mobilitazione della gente del Pilastro è stata immediata. Oltre duecento persone si sono ritrovate in via Svevo, dove Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto al culmine di un intervento di polizia, per chiedere giustizia. Slogan contro la polizia e il gesto di inginocchiarsi con il pugno alzato, ovvero le modalità di protesta del Black Lives Matter, nato dopo la morte di George Floyd a Minneapolis nel 2020. Come dire: quello di Abderrahim è “un assassinio di Stato”. In un quartiere già difficile per tante ragioni, i presenti hanno puntato il dito contro le forze dell’ordine e intonato preghiere per il defunto: “Lo hanno ucciso!”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilrestodelcarlino.it - Duecento persone al sit-in: “Ucciso come George Floyd”. E Lepore chiama la piazza: ”Bologna sia unita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sit in regionale contro l'omolesbobitransfobia: appuntamento in piazza UnitàIl 17 maggio alle 16, in piazza Unità, si terrà un sit-in per la giornata nazionale contro l'omolesbobitransfobia.

Henry Nowak ucciso a 18 anni come George Floyd, il tragico errore della polizia inglese e il video: “Non respiro”. Ira a destra: “White Lives Matter”Un giovane di 18 anni è stato ucciso in circostanze simili a quelle di George Floyd, con un video che mostra il momento in cui grida “Non respiro”...