Cosa non torna Strage Maldive il giallo dell’allerta meteo e l’autorizzazione non richiesta

Sono ancora molte le domande senza risposta sulla tragedia alle Maldive in cui cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione nella grotta di Thinwana Kandu, nell’atollo di Vaavu. Si indaga sui motivi che hanno portato all’autorizzazione non richiesta e sulla presenza di un’allerta meteo che, secondo alcune fonti, potrebbe non essere stata comunicata correttamente. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla gestione delle autorizzazioni e sulla sicurezza delle attività di immersione nella zona.

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Restano molti punti oscuri sulla tragedia avvenuta alle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione nella grotta di Thinwana Kandu, nell’atollo di Vaavu, conosciuta anche come “grotta degli squali”. Le autorità locali hanno aperto un’indagine, ma al momento le certezze sono poche. I sub si trovavano a bordo dello yacht Duke of York, gestito dal tour operator piemontese Albatros Top Boat di Verbania. Non si trattava di semplici turisti, ma di professionisti e ricercatori con una lunga esperienza nelle immersioni subacquee. Tra le vittime c’è Gianluca Benedetti, istruttore e capobarca della spedizione, l’unico corpo finora recuperato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, il giallo dell'allerta meteo. "La verità dalla videocamera subacquea"Le ricerche dei corpi dei subacquei italiani deceduti alle Maldive dopo la tragica immersione nell'atollo di Vaavu riprenderanno domani. Italiani morti alle Maldive in un'immersione, i dubbi su meteo e bombole: cosa sappiamo sulla strageNon sono ancora chiare le cause della tragedia dei cinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive. #Maldive La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage dei 5 sub. Finora trovato solo il corpo di Gianluca Benedetti. La testimonianza di Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e papà di Giorgia; entrambe ancora non ritrovate x.com Maldive, cosa non torna: le bombole, il divieto alle immersioni profonde, i dubbi sui permessiVietate oltre i 30 metri, si verifica se il gruppo avesse autorizzazioni speciali. Indagano autorità maldiviane e la Procura di Roma: ipotesi possibile malfunzionamento delle miscele ... rainews.it Strage alle Maldive, cosa può andare storto in un’immersione profonda: dall’aria contaminata a narcosi e panico, tutti i rischiLa tragedia dei 5 sub italiani morti nelle grotte subacquee dell'atollo di Vaavu. L’istruttore Di Manao: A 50 metri di profondità la superficie diventa un miraggio. Domande e risposte ... msn.com