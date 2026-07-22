Due sorelle e il marito di una di loro hanno aperto una gelateria artigianale a Bocca di Magra, destinata a deliziare cittadini e turisti. La nuova attività si trova nella cittadina turistica frequentata da molti residenti di Carrara. La gelateria si chiama “Il gelato di Malù” e propone prodotti artigianali. Nessun dettaglio sui tempi di apertura o altre caratteristiche specifiche è stato reso noto.

Una gelateria artigianale per deliziare il palato di cittadini e turisti. È la nuova avventura delle sorelle carraresi Paola e Rita Lucchetti, che assieme al marito di Rita, Emanuele Stella, hanno deciso di aprire una gelateria a Bocca di Magra, la vivace cittadina turistica meta prediletta da molti carrarini. La nuova luce lungo il Magra si accenderà al civico 220 della zona pedonale: si chiamerà ‘Il gelato di Malu’ e l’inaugurazione è fissata per le 18 di domani. Un debutto atteso che punta a rivitalizzare ulteriormente la passeggiata del borgo marinaro, offrendo una sosta dolce a ridosso del fiume. "Da un sogno nel cassetto è nata questa occasione di aprire una gelateria con un prodotto artigianale - spiega Paola, che della gelateria sarà la direttrice -, materie prime di eccellenza, ma anche un luogo di incontro e relax. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il gelato di Malù“. La sfida artigianale delle gemelle Lucchetti

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