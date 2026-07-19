gelato artigianale sondrio ai vertici

La provincia di Sondrio si conferma tra le prime in Lombardia per la produzione di gelato artigianale. Le aziende locali continuano a realizzare questa specialità, molto richiesta durante le giornate calde e anche nei mesi più freddi. La produzione si concentra su sapori tradizionali e tecniche artigianali che valorizzano la qualità del prodotto. La presenza di gelaterie e laboratori artigianali è significativa nella zona.

È la patria del pizzocchero, ma anche del gelato artigianale. La provincia di Sondrio si conferma ai vertici in Lombardia a livello di produzione del dolce tanto amato d’estate, specialmente nelle giornate calde come queste, e – perché no – pure d’inverno, trattandosi di un ottimo dessert. Stando ai dati dell’ Osservatorio Mpi di Confartigianato Lombardia, sul territorio valtellinese e valchiavennasco sono attivi 21 laboratori di gelateria, di cui 17 artigiani. Ossia l’81,6% del totale. Si tratta della quota più elevata tra le province lombarde, ben superiore alla media regionale del 64,2%. A sostenere il successo ci pensano anche i consumi: le oltre 81. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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