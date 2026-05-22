La tradizione del gelato artigianale campano continua a crescere
La tradizione del gelato artigianale in Campania si conferma in espansione con l'apertura di una nuova sede di una catena storica. La nuova filiale, chiamata “Scimmietta Bis Filomena Giglio”, si trova a Casavatore, in Viale delle Industrie 24. L’inaugurazione si è svolta recentemente, portando una novità nel panorama locale del gelato fatto a mano. La catena, nota nel territorio, continua a svilupparsi mantenendo viva la tradizione artigianale della regione.
La storica tradizione del gelato artigianale campano continua a crescere. La rinomata catena La Scimmietta apre una nuova pagina della sua storia con l’inaugurazione della nuova sede “Scimmietta Bis Filomena Giglio” a Casavatore, in Viale delle Industrie 24. L’appuntamento è fissato per il prossimo 25 maggio alle ore 20, quando cittadini, famiglie e appassionati del buon gelato potranno scoprire il nuovo punto vendita che promette qualità, tradizione e innovazione. Nata dall’intuizione della famiglia Giglio, la catena La Scimmietta rappresenta oggi una vera eccellenza del territorio campano. La sua storia affonda le radici negli anni ’50,. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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